İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 6 Ocak 2025 Pazartesi İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 7 Ocak 2025 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 8 Ocak 2025 Çarşamba İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Kuvvetli Yağmur
Kuvvetli Yağmur

15

/

10

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

8

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

6

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

7

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

10

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