İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. 9 Aralık 2024 Pazartesi İzmir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 18°. 10 Aralık 2024 Salı İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 11 Aralık 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 16°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

17

/

11

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

16

/

12

Pazartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

18

/

13

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

14

Çarşamba

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

16

/

12

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