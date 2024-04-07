İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 9 Nisan 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 10 Nisan 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
25/
13
Yarın
24/
13
Salı
25/
12
Çarşamba
25/
13
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