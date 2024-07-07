İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 9 Temmuz 2024 Salı İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 11 Temmuz 2024 Perşembe İzmir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
35/
24
Yarın
36/
25
Salı
39/
26
Çarşamba
37/
27
Perşembe
36/
27
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