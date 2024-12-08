İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Aralık 2024 Cuma İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 14 Aralık 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 15 Aralık 2024 Pazar İzmir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

19

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

10

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

8

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

6

Pazar

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

14

/

6

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