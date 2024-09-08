İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 10 Eylül 2024 Salı İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. 11 Eylül 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°.
Bugün
33/
23
Yarın
32/
22
Salı
33/
22
Çarşamba
33/
23
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- İzmir Hava Durumu
- Hava Durumu