İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

İzmir için hava durumu bugün nedir? İzmir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İzmir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İzmir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İzmir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İzmir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 11 Şubat 2025 Salı İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 12 Şubat 2025 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

10

/

3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

3

Salı

Bulutlu
Bulutlu

10

/

2

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

2

Öne Çıkan Video

Yere dökülen erzakları toplayan kişiye valilik sahip çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...