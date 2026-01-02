İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza. Bir can kaybı var

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.