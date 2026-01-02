İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza. Bir can kaybı var
02.01.2026 09:56
İHA
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.