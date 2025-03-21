İzmir-İstanbul Otoyolu'nda otomobil takla attı: Yaralılar var

Balıkesir'de sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi.

Karesi ilçesine bağlı Ovacık mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. 112'ye gelen kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri kaza alanına gitti.

Takla atan araçta bulunan ve isimleri tespit edilemeyen dört yabancı uyruklu, takla atan araçtan çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

