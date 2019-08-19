İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.
Havanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verilirken, Türkiye'nin birçok kentinden orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler yangın söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.
Alevler, Menderes'e bağlı Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaşırken, ekipler yerleşim merkeziyle ormanlık alan arasında çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.
Vatandaşlar, yangını evlerinin bahçelerinde ya d
İzmir Karabağlar'daki orman yangını iki mahalleye yaklaştı
ntv.com.tr, Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 700 futbol sahası kadar alanın yandığı belirtiliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.Bakan Pakdemirli, bu gece ilk defa koordinasyon amacıyla gece uçuşu gerçekleştirileceğini belirterek, "Şartlar sürekli aleyhimizde. Nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız" dedi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.