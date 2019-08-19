İlişkili Haberler İzmir ve Muğla'da 4 ayrı noktada yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabağlar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçramıştı.

28 saattir söndürülemeyen alevler en çok Seferihisar ilçesine bağlı Beyler mahallesi çevresinde etkili oluyor. Bölgeye 17 helikopterin de desteğiyle yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Alevlere karadan müdahale eden ekiplerin sayısı da artırıldı. İtfaiye ekiplerine gönüllü vatandaşlar da yardımcı oluyor.

Yangında şu ana kadar tarım alanları ve üzüm bağlarının da aralarıdna olduğu 500 hektara yakın alanın kül olduğu belirtiliyor.



TÜM İŞ MAKİNELERİ YÖNLENDİRİLDİ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yangının ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ni tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini bildirdi.



"İÇİMİZ YANIYOR"

Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik" diye konuştu.



Dün Muğla'nın Milas ve Bodrum; İzmir'in Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.

