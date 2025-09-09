İzmir karakol saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma soruşturma sırasında gözaltına alınan kişi sayısı bugün sabah itibariyle 27'ye yükseldi. SALDIRISI NASIL GERÇEKLEŞTİ? İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı dün sabah satlerinde düzenlendi. Silahlı saldırıya ilişkin görüntülerde, E.B. isimli saldırganın, saat 08.50 sıralarında polis merkezinin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldiği görülüyor. Polis karakolunun karşısındaki bir park alanında bir süre beklediği anlaşılan 16 yaşındaki kar maskeli bir kişi, önce polis karakolu girişindeki nöbet yerine ateş açtı.

Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in evinden aşağı indiği, saldırganla çatışmaya girdiği, bu sırada şehit düştüğü bildirildi. Pompalı tüfekle saldırı sırasında iki polis şehit olurken, ikisi polis üç kişi de yaralandı. Polis merkezinde görevli polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır yaralandı. Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı da bacağından yaralandı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın kar maskesi taktığı, sırtında da bir çanta olduğu görüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın olduğunu açıkladı. Saldırısı sonrasında polis ekipleri saldırganın peşine düştü ve saldırgan ayağından vurularak yakalandı. GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI. EVİ AYNI SOKAKTA Olayın yaşandığı sokakta oturan bir görgü tanığı saldırıyı baştan sonra anlattı. Tanık, "İlk başta karakola gitti karakola sıktı. Karakola sıkınca komşularımızı bağırmaya başladı 'karakola saldırı' var diye. Balkonlara çıktık. Karşı komşum aşağıda dedi. Görünce onu ona sıkmaya başladı. Elinden yaraladı. Yarlanınca koşa koşa evine doğru koşuyordu." dedi. Saldırganı tanıdığı anlaşılan tanık, "Babasını biz gittik uyandırdık haberi yoktu olaydan uyandırdık. Polis arabasında oğlunu görünce zaten bayıldı kaldı. Üzerinde baya bir mühimmat vardı." diye konuştu.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

POLİS KAKAROLUNA SALDIRAN KİM?



Polis karakoluna saldıran E.B. lise ücüncü sınıf öğrencisi. 16 yaşındaki E.B. isimli saldırganın olay öncesinde radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Zanlı, olay öncesinde radikal dini örgütlerle bağlantıya geçmiş ve ailesini "kafir" olmakla suçlamaya başlamış.



Saldırganın babası, "Son dönemde radikalleşti." dedi. Gerçek Gündem'e konuşan ailesi, "Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.



İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıda bir vatandaşın da elinden yaralandığını söyledi.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan E.B.'nin poliste suç kaydı bulunmadığı açıklandı

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH KİME AİT?



Saldırıya ilişkin elde edilen ilk bilgilerde, saldırganın gördüğü kötü muamele nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.



Ancak İzmir Valisi Süleyman Elban, lise üçüncü sınıf öğrencisi olan saldırganın suç kaydı olmadığını açıkladı.



Vali Elban, silahın saldırganın babasına ait olduğunu söyledi.



Dün ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.



Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, " Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.



SALDIRGANIN AMACI NE?



Saldırganın sosyal medya paylaşımlarında radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı görüldü.



Olayın ardından verilen ilgi bilgillerde, saldırganın polis karakolunda gözaltında kötü muamele gördüğü, birkaç gün sonra silahlı saldırı düzenlediği iddie edildi. Olayın ardından netleşen bilgiler bu iddianın doğru olmadığını gösterdi. İzmir Valisi Elban, bu konuya açıklık getirdi,



Elban, dün yaptığı açıklamada, "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi. Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.

Saldırganın olay anında çekilen görüntüsünde kar maskesi taktığı, sırtında da bir çanta olduğu görülüyor.

SORUŞTURMA HANGİ AŞAMADA?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün olayla ilgili olarak iki cumhuriyet başsavcıvekili ile altı cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Silahlı saldırıyı lanetlediğini söyleyen Bakan Tunç, "Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili dün öğle saatlerine kadar, saldırgan dahil beş kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele ekipleri kapsamlı operasyonlar yaparak birçok kişi gözaltına aldı.



Saldırgan E.B.'nin babası N.B. ile annesi A.B. soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Baba N.B. olayla ilgili ilk ifadesinde, oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söyledi.



N.B. son dönemde çocuklarının bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendilerinin de bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda kendisine polise gideceklerini söylediklerini ifade etti. Savcılar, saldırganın terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.



Soruşturma kapsamında İran uyruklu K. Nooriborojerdi'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Bu şüpheli İstanbul Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı bugün itibariyle 27'ye ulaştı.



Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.