İzmir karakol saldırısı: Saldırgan ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi

İzmir'in polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırı 8 Eylül günü Balçova'da gerçekleşti. Saldırgan E.B.'nin açtığı ateşle 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

İzmir'de bir sokak arasında bulunan karakola yönelik gerçekleştirilen saldırıda olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görülmüştü

ÇOCUK YAŞTAKİ ŞÜPHELİLER SERBEST



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan E.B. ile annesi, babası ve diğer sekiz şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

İzmir 'de saldırı anı! Saldırgan yüzünde kar maskesi, sırtında çantayla geldi