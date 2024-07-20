İzmir kavruluyor! Cadde ve sokaklar boş kaldı



Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.



İzmir’de de etkisini gösteren sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 38 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı boş kaldı. Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgelere sığınarak serinlemeye tercih etti