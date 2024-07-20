İzmir kavruluyor! Cadde ve sokaklar boş kaldı

İzmir'de de etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 38 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kentin Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeye tercih etti.

İzmir kavruluyor! Cadde ve sokaklar boş kaldı


Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

’de de etkisini gösteren sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 38 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı boş kaldı. Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgelere sığınarak serinlemeye tercih etti

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...