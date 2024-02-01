İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

