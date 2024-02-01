İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı. Bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın

'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın - 1

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

Alevler kısmen kontrol altına alındı, yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın - 2

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