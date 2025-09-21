İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

Pasaport ve Üçkuyular iskeleleri çevresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilde biriken ölü balıkları topladı.



Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Şener Taran, üzüntüsünü dile getirerek, "Ailecek sahile gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük ve çok üzüldük. İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz." dedi.



Serkan Kocamert ise İzmir'in "denize aşık bir kent" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İnsan, çocukluğundan itibaren denizle büyüyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak insanın içini acıtıyor. Gelirken 5 yaşındaki kızım denizi görünce 'Baba bak' dedi, cevap veremedim. Bir ihmal söz konusu. İnsanların da bilinçli olması, yetkililerin de çözüm bulması lazım. Sorun aslında temizlemekte değil, kirletmemekte."



Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü. Geçen ağustos ayında ise yeniden balık ölümleri başlamıştı.