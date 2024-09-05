İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için bilim kurulu

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi, rüzgarın etkisiyle su sirkülasyonunun artması ve temizlik çalışmalarıyla son günlerde körfez içinde balık ölümlerinin önemli ölçüde azaldığı, kötü koku probleminin ise Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinin belli noktalarında devam ettiği görülüyor.

"50 KAT FAZLADIR"

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, "Denizdeki atık su kaynaklaı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Yani bu ne demek evsel ve endüstriyel atıklar arıtılmadan suya karışıyor demek." dedi.



İç körfezde toplam zararlı maddelerin sınır değerinin 2 kat üzerinde olduğuna dikkat çeken Kurum, körfezin bazı noktalarında yaşam kalmadığını dile getirip "Balıklar oksijensiz kalarak ölmüştür." diye konuştu.



"Bu denizin bu hale gelmesinin sorumluları, seçim meydanlarında 'İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz.' diyen ama görevdeyken tek adım atmayanlardır. Bakanlık olarak İzmir için sorumluları izleme ve denetim görevimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Tunç, "Bilim kurulunu oluşturduk. Neler yapacağımıza körfezin geleceği için hangi adamlar atılacağını istişare edeceğiz." dedi.