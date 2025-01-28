İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine soruşturma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerinin ardından çeşitli tarihlerde incelemeler yaptı.

Bu denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 6 ihlalden 8 milyon 305 bin 811 lira idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU

İzmir Körfezi'de 2024 yılı Ağustos ayında yoğun bir şekilde balık ölümleri yaşanmış, Körfez'i kötü bir koku kaplamıştı.



Deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle artarak 29 dereceye ulaşmasıyla planktonların aşırı şekilde arttığı ve bunun kötü kokuya neden olduğu iddia edilmişti.



Balık ölümleri nedeniyle sahil kesimlerinde balık avı yasağı getirilmişti. Karşıyaka'dan Alsancak'a kadar sahilde görülen balık ölümleri ve kötü koku halkı rahatsız etmişti.