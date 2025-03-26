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İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8,3 milyon lira ceza

İzmir'de denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

İzmir Körfezi'ni kirleten firmaya 8,3 milyon lira ceza

Körfezi'nde liman bölgesinde denetim yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473 lira idari ceza uygulandı.

Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

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