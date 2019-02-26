İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 15 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, bir örgüt abisi ve 3 polis memuru ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tunceli, Osmaniye, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Elazığ, Şırnak, Isparta, Mardin, Erzincan, Hatay ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.