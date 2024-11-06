İzmir merkezli 3 ilde DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü 'e finans sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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