İzmir merkezli 3 ilde DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamına, terör örgütü DAEŞ'e finans sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.