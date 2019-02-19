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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması ve kamu kurumlarına sızmış kripto örgüt üyeleri ile örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 176 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri sabah saatlerinde İzmir merkez olmak üzere 41 ilde haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.



Gözaltı kararı verilenler arasında halen aktif görevde bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubayın da bulunduğu 49'u muvazzaf, 16'sı ihraç, 22'si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere 87'sinin asker olduğu, 22'sinin özel sektörde öğretmen, 5'inin doktor, 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise halen görevde komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.



Operasyonda özellikle örgütün Deniz Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına büyük darbe vurulduğu kaydedildi.



Gözaltına alınanlar arasında mahrem yapılanmada yer aldıkları tespit edilen örgüt hiyerarşisinde "genel müdür", "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli ile özel sektör çalışanları da bulunuyor.



Öte yandan polis ekipleri, örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerine de operasyon düzenledi.



Bu operasyonda ise Türkiye genelinde örgüt üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlı da gözaltına alındı.



Şu ana kadar 113 şüphelinin yakalandığı operasyon devam ediyor.