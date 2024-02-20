İzmir merkezli 5 ilde DAEŞ operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde, DAEŞ terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir merkezli 5 ilde DAEŞ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle saat 07.30'da İzmir, Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 105 fişek, 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 bilgisayar ve 5 yasak yayın kapsamında bulunan kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

Diğer 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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