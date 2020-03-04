İzmir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması: 31 yakalama kararı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 31 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı 04.03.2020 - 07:54

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan “Polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme” sınavlarındaki usülsüzlük iddialarıyla ilgili bazı adreslere operasyonlar düzenledi.

Haklarında yakalama kararı alınan 5 eski komiser yardımcısı, 1 eski başpolis memuru, 1 komiser ile Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 1 işadamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosuna kayıtlı 2 avukat ve çeşitli mesleklerden toplam 31 şüpheli için İzmir, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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