İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade/teşhislerde adı geçen ve ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

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