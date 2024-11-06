İzmir merkezli DAEŞ operasyonu: Üç şüpheli gözaltında

Terör örgütü DAEŞ’e banka hesapları aracılığıyla para aktardıkları belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. İzmir merkezli dört ilde düzenlenen operasyonlarda üç şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli DAEŞ operasyonu: Üç şüpheli gözaltında

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü ’e finansman sağladıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DAEŞ’e banka hesapları aracılığıyla para aktardıkları belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatıldı.

İzmir, Ağrı, Malatya ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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