İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü 'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri müdürlükleri ekiplerince İzmir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, Eskişehir ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...