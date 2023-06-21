İzmir merkezli "mafya" operasyonunda 28 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı tehdit, şiddet, nitelikli yağma ve şantaj gibi suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

İzmir merkezli "mafya" operasyonunda 28 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından mafya tipi suç örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda, , , ve ’da baskınlar düzenlendi.

İzmir merkezli "mafya" operasyonunda 28 gözaltı - 1

Liderliğini M. C.’nin yaptığı organize suç örgütü ve mensuplarıyla bu kişilere yasa dışı silah temin eden 2 ayrı suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 33 ev, 4 iş yeri ve 1 depoya eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

İzmir merkezli "mafya" operasyonunda 28 gözaltı - 2

28 KİŞİ GÖZALTINDA

93 ekip ve 231 personelin katıldığı operasyonda, gözaltı listesinde adı bulunan 33 kişiden 28'i yakalanıp, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca mermisi, 78 kartuş, 45 kurusıkı mermisi, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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