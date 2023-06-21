İzmir merkezli "mafya" operasyonunda 28 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından mafya tipi suç örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda, İzmir, Manisa, Muğla ve Amasya’da baskınlar düzenlendi.
Liderliğini M. C.’nin yaptığı organize suç örgütü ve mensuplarıyla bu kişilere yasa dışı silah temin eden 2 ayrı suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 33 ev, 4 iş yeri ve 1 depoya eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
28 KİŞİ GÖZALTINDA
93 ekip ve 231 personelin katıldığı operasyonda, gözaltı listesinde adı bulunan 33 kişiden 28'i yakalanıp, gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca mermisi, 78 kartuş, 45 kurusıkı mermisi, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.