İzmir merkezli "mafya" operasyonunda 28 gözaltı

28 KİŞİ GÖZALTINDA



93 ekip ve 231 personelin katıldığı operasyonda, gözaltı listesinde adı bulunan 33 kişiden 28'i yakalanıp, gözaltına alındı.



ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 11 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 213 farklı ebatlarda tabanca mermisi, 78 kartuş, 45 kurusıkı mermisi, 11 şarjör, 2 kasatura, 1 kelepçe ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.