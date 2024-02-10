İzmir’de drone fabrikası vaadiyle 5 milyarlık vurgun: 27 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakcı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32’ye yükselmişti.

İzmir’de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakcı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakcı (34) ve eşi Seçilay Ocakcı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir’e getirilmişlerdi.



5 ŞÜPHELİ 3 FARKLI İLDEN MAHKEMEYE KATILDI



Ocakcı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan dün, Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti. Yakalananların arasında Sedat Ocakcı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edilmiş, Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldıkları belirtildi.