İzmir’de drone fabrikası vaadiyle 5 milyarlık vurgun: 27 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakcı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32’ye yükselmişti.
İzmir’de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakcı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakcı (34) ve eşi Seçilay Ocakcı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir’e getirilmişlerdi.
5 ŞÜPHELİ 3 FARKLI İLDEN MAHKEMEYE KATILDI
Ocakcı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan dün, Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti. Yakalananların arasında Sedat Ocakcı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edilmiş, Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldıkları belirtildi.
OCAKCI ÇİFTİYLE BİRLİKTE 27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ocakcı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakcı ve eşi Seçilay Ocakcı ile birlikte toplamda 27 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
"HERKES PARASINI ALACAK, PARALAR SALİH'TE"
Dün, adliyeye sevk esnasında basın mensuplarının "paralar nerede" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakcı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" demişti.
5 MİLYARLIK VURGUNDA 3 BİN 100 MAĞDUR VAR
Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakcı’nın aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.
MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR
Geçtiğimiz günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.
FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Drone fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakcı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmış, adliyeye sevk edilenler arasında holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenilmişti.
Ayrıca Ocakcı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak.” demişti.
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