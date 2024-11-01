İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

​İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ordu, Van, Ağrı ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Aralarında geçmiş dönemlerde Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.