İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

İzmir’de terör örgütleri DHKP-C ve MLKP’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

’de jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri örgütleri DHKP-C ve MLKP’ye yönelik gerçekleştirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, 30 Ocak sabahı İzmir’in yanısıra İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay’da da belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirildi.

Baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama - 1

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada, haklarında kararı olan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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