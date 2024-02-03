İzmir merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

İzmir’de jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri terör örgütleri DHKP-C ve MLKP’ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, 30 Ocak sabahı İzmir’in yanısıra İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay’da da belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirildi.



Baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı olan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun