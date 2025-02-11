İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis sitelerini kiralayıp yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatan zanlıların İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de tespit edilen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÇOK SAYIDA YABANCI MADDE, TABANCA VE BANKA KARTI ÇIKTI



Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, başkalarına ait banka kartları, ruhsatsız tabanca, 145 fişek ve yasa dışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin bahis sitesi kiralama hizmeti verdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları 17 siteye erişim engeli uygulandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.