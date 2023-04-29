İzmir merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 38 tutuklama

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları, Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına da aktardıklarının anlaşıldığı belirtildi.



Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği öğrenildi.



Lüks hayat yaşadıkları belirlenen şüphelilerin banka hesapları ile 15 lüks araca da el konulduğu kaydedildi.