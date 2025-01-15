İzmir metrosunda yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan duman panik yarattı. Yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.
İzmir'in Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.
Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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