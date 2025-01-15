İzmir metrosunda yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan duman panik yarattı. Yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir metrosunda yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

'in Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir metrosunda yangın paniği: Yolcular tahliye edildi - 1

Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı müdahale sonucu söndürülürken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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