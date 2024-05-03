İzmir-Midilli rotasında seferler başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDENİZ) tarafından yapılan, “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı.

Yılın ilk turunu geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibarıyla düzenli seferleri başlattı.

Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, çarşamba ve cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek.

Rotamız Midilli seferleri için biletlerini alan yolcular, sabahın erken saatlerinde Alsancak Yolcu Limanı’ndaki İZDENİZ Satış Ofisine geldi. İZDENİZ ekibi tarafından hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanan yolcular, yüksek hızlı İhsan Alyanak gemisiyle 08.30’da Midilli’ye doğru yola çıktı.