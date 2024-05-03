İzmir-Midilli rotasında seferler başladı

İzmir-Midilli seferlerinin 2024 yaz programı başladı. Kapı vizesinin de devreye girmesiyle seferler 27 Eylül’e kadar iki gemiyle devam edecek.

İzmir-Midilli rotasında seferler başladı

Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDENİZ) tarafından yapılan, “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı.

Yılın ilk turunu geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibarıyla düzenli seferleri başlattı.

Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, çarşamba ve cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek.

Rotamız Midilli seferleri için biletlerini alan yolcular, sabahın erken saatlerinde Alsancak Yolcu Limanı’ndaki İZDENİZ Satış Ofisine geldi. İZDENİZ ekibi tarafından hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanan yolcular, yüksek hızlı İhsan Alyanak gemisiyle 08.30’da Midilli’ye doğru yola çıktı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Aksaray’da kaçak tütün operasyonu

Aksaray’da kaçak tütün operasyonu

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durdu

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durdu

Marmara Denizi’nde gemi arızası

Marmara Denizi’nde gemi arızası

Didim’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Didim’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

THY kabin memuru alımı 2024: THY kabin memuru başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

THY kabin memuru alımı 2024: THY kabin memuru başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...