İzmir Otogarı'nda yangın

İzmir'in Bornova ilçesindeyer alan şehirlerarası otobüs terminalindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 02.20 sıralarında terminalde bulunan benzinliğin yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.



Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Terminalin otobüs nizamiyesindeki personel tedbir amaçlı tahliye edildi.



Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.