İzmir-Sete Ro-Ro seferleri başladı

Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Zafer Aslan, seferlerin yapılacağı "Olympos Seaways" gemisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bakanlıklarının denizcilik sektörüne yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini vurguladı.



"Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye limanlarından, yurt dışına sefer yapan Ro-Ro gemilerine destek verdiklerini ifade eden Aslan, bu gemilerin Türkiye limanlarındaki kılavuzluk ve römorkörcülük ücretlerini de karşıladıklarını kaydetti.

"KARA YOLUNDAKİ TRAFİK AZALACAK"



Bu kapsamda Danimarkalı denizcilik ve lojistik firması DFDS'nin başvurduğunu ve "Olympos Seaways"in bu desteği almaya hak kazandığını belirten Aslan, "Düzenleme sayesinde kara yolundaki trafiği azaltacağız, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltacağız, ölçek ekonomisi yapacağız. Negatif dış salınımları azaltacağız." diye konuştu.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffman da hattı açabilmenin gururunu yaşadıklarını belirterek verilen destek için bakanlığa teşekkür etti.



DFDS'nin Türkiye'de yatırımları artırmayı önemsediğini dile getiren Hoffman, "Bu, buradan çıkan ilk gemi olabilir fakat son gemi olmayacaktır. Çalışma arkadaşlarımızla, tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla buradan yapacağımız sefer sayısını her geçen gün artırmaya çalışacağız." dedi.



Sefer programına göre, pazar günleri İzmir Limanı'ndan hareket edecek gemi çarşamba günü Sete'ye varacak. Perşembe günü Sete'den hareket edecek gemi pazar erken saatlerde İzmir'e ulaşacak.

