İzmir Tire'de 6 köpek ve 2 kedi zehirlenerek öldürüldü

İzmir'in Tire ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde sabah saatlerinde 6 sokak köpeği ile 2 kedi vatandaşlar tarafından bir kısmı ölü, bir kısmı ise bitkin halde bulundu.

Hayvanlar için vatandaşlar belediyeden yardım istedi ancak hiçbiri kurtarılamadı.

Bölgeye gelen Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler, çevreye bırakılmış zehirli kıyma buldu.



Polis, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Ölen sokak hayvanları, belediye ekibi tarafından toplandı.