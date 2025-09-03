İzmir Torbalı'da eğitim uçağı düştü! Pilot adayı hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim için havanan uçak, mısır tarlasına düştü. Olayda 1 pilot adayı hayatını kaybetti.
İzmir'nin Torbalı ilçesinde eğitim uçağı düştü.
Kaza, Kırbaş mahallesinde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.
Eğitim için Selçuk Havalimanı'ndan havalanan uçak, bir süre sonra bölgedeki mısır tarlasına düştü.
Uçaktaki bir pilot adayı hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
