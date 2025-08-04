İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var

İzmir'de kaçak akaryakıtların toplanıldığı alanda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Torba'da ihale yoluyla yetkilendirilen bir firma, kaçak akaryakıt bidonlarını toplama çalışması yürütüyordu.

Bu çalışmalar sırasında kaçak akaryakıt yazılı bir bidondaki asidin, diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte alanda bulunan 16 araçta hasar oluştu.

Olay sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

