İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıtların toplandığı alanda patlama meydana geldi. Bir kişinin hastaneye kaldırıldığı patlamada, 16 araçta hasar meydana geldi.

İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var

'de kaçak akaryakıtların toplanıldığı alanda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Torba'da ihale yoluyla yetkilendirilen bir firma, kaçak akaryakıt bidonlarını toplama çalışması yürütüyordu.

Bu çalışmalar sırasında kaçak akaryakıt yazılı bir bidondaki asidin, diğer kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte alanda bulunan 16 araçta hasar oluştu.

Olay sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Torbalı'da patlama: Bir kişi yaralandı, çok sayıda araçta hasar var - 1 Ekipler, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, patlamanın hidrojen siyanür gazının açığa çıkmasıyla meydana geldiği belirlendi.

Şans eseri olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

sesi çevrede paniğe yol açarken, bazı vatandaşlar duman ve gaz nedeniyle bölgeden uzaklaştırıldı.

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