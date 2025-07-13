İzmir Urla ve Aliağa'da orman yangınları

Urla'nın Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.



Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de orman yangını çıktığını hatırlattı.



Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.



Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını bildirerek, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KARAYOLUNA ULAŞTI

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Akşam saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesi ile Çaltılıdere Mahallesi arasında bulunan Mersinlik mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Çanakkale-İzmir Devlet Karayolu'na kadar ulaştı. Yoğun duman ve alevlerin yol kenarına yaklaşması, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç içerisinde yaşanan panik ise kameraya yansıdı.