İzmir Urla ve Edirne Keşan'da orman yangını

Urla'nın Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.



Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

TARLADA BAŞLADI ORMANA SIÇRADI



Öte yandan Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesi arasında yer alan Susamdere mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.



İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.



Çalışmalara 5 helikopter ve 4 uçak da destek verdi.



Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.



Söndürme çalışmalarını takip eden Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, gazetecilere yangının rüzgarın da etkisiyle yayıldığını söyledi.



Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumun söndürme çalışmalarında görev aldığını belirten Mercan, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 40 hektar alanda yangın söz konusu oldu. Böyle bir zararımız var. Buradan şu uyarıyı bir kez daha yapmak istiyoruz ki özellikle kuraklığın çok zirveye çıktığı şu dönemde herkesin ciddi manada bir sorumluluk içerisinde olması gerekiyor. Herkesin vatanının her sathına, toprağına, ormanına, ağacına her şeyine sahip çıkması, özenmesi gerekiyor. Bu nedenle vatandaşımızın bir kez daha dikkatli olmasını istirham ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun."

