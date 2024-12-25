İzmir Valiliği karar aldı: Kent merkezinde maraton, koşu ve bisiklet yarışları artık yapılmayacak
İzmir kent merkezinde maraton, yürüyüş, koşu ve bisiklet yarışı gibi etkinlikler yasaklandı. Karar İzmir Valiliği tarafından alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban, ulusal ve uluslararası standartlar gereği, bu tür organizasyonlar öncesinde birçok yolun saatler öncesinden trafiğe kapatıldığını, bu durumun kent yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi. Vali Elban, “Şehrin trafiği kilitlenmesin diye bu kararı aldık ve uygulamaya başladık.” diye konuştu.
İzmir Valiliği, kent merkezinde maraton, yürüyüş, koşu ve bisiklet yarışı gibi etkinlikler yapılmaması yönünde karar aldı.
Kararın gerekçesi ise bu tür organizasyonların kent trafiğini olumsuz etkilemesi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Neredeyse her hafta sonu Çeşme otobanında ve sahil bulvarında, maraton, yürüyüş, koşu, bisiklet yarışı ya da bir etkinlik oluyor. Bu etkinlikler olduğu zaman da ulusal, uluslararası müsabaka standartları gereği program başlamadan çok öncesinden trafik kapatılıyordu.” dedi.
“HAFTA SONU CİDDİ SORUN YAŞANIYORDU”
Müsabaka tamamlanana kadar, ilgili yolları trafiğe kapalı tutulmak zorunda kaldıklarını anlatan Vali Elban, şöyle konuştu:
“Vatandaşlarımızın kullandığı şehrin birkaç tane ana arteri var. Özellikle hafta sonu tatile gitmek isteyen, ticari faaliyette bulunan, hasta nakli yapan, havaalanına ulaşmak isteyenler ciddi sorun yaşıyordu.
Sadece o güzergah değil otomatik olarak gerideki diğer tüm cadde ve sokakların da yoğunlaşmasına ve şehrin neredeyse kilitlenmesine yol açıyordu. Bahardan bu yana bir karar aldık ve şehir içinde artık bu tür organizasyonlara izin vermiyoruz.
Şehrin trafiği kilitlenmesin diye bu kararı aldık ve uygulamaya başladık.”
“ŞEHİR TRAFİĞİNİ TAMAMEN KİLİTLEMENİN ANLAMI YOK”
İzmir’de yapılan sadece birkaç etkinliği bu uygulamanın dışında bıraktıklarını dile getiren Vali Elban, şöyle devam etti:
“İlk zamanlar çok fazla talep geldi. Herkesin kendi organizasyonu kendine göre çok kıymetli. ‘Şehrin tanıtımına faydası var’ denildi. Ama bizim şehrimizin merkezi dışında da kırsalda tanıtılacak çok güzel yerleri var.
Dolayısıyla, ‘Eğer kırsalda alternatif güzergahları kabul ederseniz oralarda yapabilirsiniz’ dedik. Şehir içinde insanlara eziyet çektirmenin, şehir trafiğini tamamen kilitlemenin bir anlamı yok.
Bunu çok katı bir şekilde uyguluyoruz. Bir iki tane sembol yarışmamız var. Onlarda da güzergahları, trafiği etkilemeyecek şekilde daha daraltarak devam ettiriyoruz.”
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