İzmir Valiliği karar aldı: Kent merkezinde maraton, koşu ve bisiklet yarışları artık yapılmayacak

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İzmir Valiliği, kent merkezinde maraton, yürüyüş, koşu ve bisiklet yarışı gibi etkinlikler yapılmaması yönünde karar aldı.



Kararın gerekçesi ise bu tür organizasyonların kent trafiğini olumsuz etkilemesi.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Neredeyse her hafta sonu Çeşme otobanında ve sahil bulvarında, maraton, yürüyüş, koşu, bisiklet yarışı ya da bir etkinlik oluyor. Bu etkinlikler olduğu zaman da ulusal, uluslararası müsabaka standartları gereği program başlamadan çok öncesinden trafik kapatılıyordu.” dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban

“HAFTA SONU CİDDİ SORUN YAŞANIYORDU”



Müsabaka tamamlanana kadar, ilgili yolları trafiğe kapalı tutulmak zorunda kaldıklarını anlatan Vali Elban, şöyle konuştu:



“Vatandaşlarımızın kullandığı şehrin birkaç tane ana arteri var. Özellikle hafta sonu tatile gitmek isteyen, ticari faaliyette bulunan, hasta nakli yapan, havaalanına ulaşmak isteyenler ciddi sorun yaşıyordu.



Sadece o güzergah değil otomatik olarak gerideki diğer tüm cadde ve sokakların da yoğunlaşmasına ve şehrin neredeyse kilitlenmesine yol açıyordu. Bahardan bu yana bir karar aldık ve şehir içinde artık bu tür organizasyonlara izin vermiyoruz.



Şehrin trafiği kilitlenmesin diye bu kararı aldık ve uygulamaya başladık.”

Vali Elban, şehir için simgeleşmiş bazı etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığını da söyledi