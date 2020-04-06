İzmir Valiliği, sosyal medyadaki corona virüs iddialarını yalanladı

İzmir Valiliği, sosyal medyada corona virüsün (Covid-19) İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Covid-19'un İzmir'deki ilçelere göre dağılımıyla ilgili haberler yer aldığı ve bunların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Bu ve benzeri yalan haberlerle ilgili yasal işlemler yapılmakla beraber bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



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