İzmir Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
İzmir Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.
İzmir Valiliği, bugün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"
Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İzmir
- Fırtına
- Hava Durumu