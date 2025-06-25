İzmir'de orman yangını: Alevler büyüdü, müdahale sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale sürüyor.

İzmir'de orman yangını: Alevler büyüdü, müdahale sürüyor

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İzmir ve Antalya'da çıktı.

İzmir'deki yangın Aliağa ilçesinde başladı.

İhbarla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personeli sevk edildi.

Bozköy mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de orman yangını: Alevler büyüdü, müdahale sürüyor - 1 İzmir'de yangının çıktığı ormanlık alan

Antalya'daki yangın Kumluca ilçesinde çıktı.

Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İzmir'de orman yangını: Alevler büyüdü, müdahale sürüyor - 2 Kumluca'daki yangın kontrol altına alındı

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale etti.

Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...