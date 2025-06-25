İzmir'de orman yangını: Alevler büyüdü, müdahale sürüyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale sürüyor.
İzmir ve Antalya'da orman yangını çıktı.
İzmir'deki yangın Aliağa ilçesinde başladı.
İhbarla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personeli sevk edildi.
Bozköy mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'daki yangın Kumluca ilçesinde çıktı.
Sarıcasu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale etti.
Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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