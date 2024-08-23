İzmir ve Aydın'daki yangında zarar görenlere nakdi yardım yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Aydın'daki orman yangınlarında konut ve iş yerleri zarar görenlere nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

İzmir ve Aydın'daki yangında zarar görenlere nakdi yardım yapılacak

'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında; , , Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük ve Çankırı'da orman yangınları meydana geldiği hatırlatılarak, yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 5 bin 381 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

BAZI MAHALLELER İÇİN "AFET BÖLGESİ" KARARI

Ayrıca İzmir'in Bayındır ilçesindeki Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesindeki Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesindeki Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri, Tire ilçesindeki Çayırlı Mahallesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesindeki Hisar Mahallesi'nin 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiği kaydedilerek, "İzmir ve Aydın illerimizin yangından etkilenen mahallelerinde hak sahibi çalışmalarına başlanmıştır. Konut ve iş yerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.

Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda nakdi yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

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