İzmir ve Bursa'daki yangınlarla ilgili iki şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde ruhsatsız yapı inşaatında demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde önceki gün Y.Ö'ye ait ruhsatsız inşaatta demir kesimi esnasında orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MOTORLU TESTERE NEDEN OLMUŞ

Öte yandan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Alacaat Mahallesi'nde 2 Temmuz'da çıkan ve ertesi gün söndürülen orman yangınıyla ilgili, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.



Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınına, bölgede ağaç kesimi için kullanılan motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın sebebiyet verdiğini tespit etti.



Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Onur A. (26), taksirle yangına sebebiyet verme suçundan tutuklandı.



Zanlılardan H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüphelilerden B.G. (16) ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

