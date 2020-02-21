İzmir ve Gaziantep'te şehit acısı

Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nin İzmir'de yaşayan ailesine; askeri yetkililer tarafindan şehit haberi verildi. Baba Remzi Fırıncıoğulları; haberi ziyaret için gittiği kardeşinin evinde aldı.



Şehit teğmenin cenazesi; memleketi Hatay'in Samandağ ilçesinde toprağa verilecek.



Aynı saldırıda şehit olan sözleşmeli Er Mustafa Ertürk 25 yaşındaydı. Gaziantep'te yaşayan ailesi acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı. İstiklal mahallesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Evin önünde taziye çadırı kuruldu.



Şehidin ailesini, mahalle sakinleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Mustafa Ertürk', memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacak



İdlib'de 2 askerin şehit olduğu hava saldırısında 5 asker de yaralanmıştı.

