İzmir ve Manisa'da "Akbaba" operasyonu: 9 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve Tire ilçelerinde "ihaleye fesat karıştırma" başta olmak üzere "silahlı tehdit", "darp", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "şantaj" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik "Akbaba" operasyonu düzenledi.

Hiyerarşik yapılanmış, aile tipi mafya şeklinde örgütlenmiş, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş ve bu suçları işlemek için elverişli malzemelere sahip olduğu tespit edilen K.A.'nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik operasyonda, İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'daki toplam 24 ev, 5 iş yeri ve 16 araca eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Baskınlarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda mermi ve av tüfeği kartuşu, bir miktar kokain ve esrar, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve çeşitli doküman ele geçirildi. Operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesi'nde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.