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İzmir ve Manisa'da "Akbaba" operasyonu: 9 tutuklama

İzmir ve Manisa'da suç örgütüne yönelik "Akbaba" operasyonu düzenlendi. Operasyonda adliyedeki önemli ihale dosyalarını suç örgütüne önceden haber verdikleri öğrenilen aralarında adliyede görevli sulh hukuk satış müdürü ile zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İzmir ve Manisa'da "Akbaba" operasyonu: 9 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve Tire ilçelerinde "ihaleye fesat karıştırma" başta olmak üzere "silahlı tehdit", "darp", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "şantaj" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik "Akbaba" operasyonu düzenledi.

Hiyerarşik yapılanmış, aile tipi mafya şeklinde örgütlenmiş, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş ve bu suçları işlemek için elverişli malzemelere sahip olduğu tespit edilen K.A.'nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik operasyonda, İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile 'daki toplam 24 ev, 5 iş yeri ve 16 araca eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Baskınlarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda mermi ve av tüfeği kartuşu, bir miktar kokain ve esrar, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve çeşitli doküman ele geçirildi. Operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesi'nde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir ve Manisa'da "Akbaba" operasyonu: 9 tutuklama - 1

İHALE BİLGİLERİ ADLİYEDEN GİTMİŞ

Operasyonda gözaltına alınan Ödemiş Adliyesi'nde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü S.C. ve zabıt katibi A.Y.'nin, adliyedeki önemli ihale dosyalarını suç örgütüne önceden haber verdikleri, bu bilgileri alan örgüt üyelerinin de ihaleye katılanların kimliklerini deşifre edip, ihaleye girecek olan kişilere baskı ve tehdit uygulayarak çekilmelerini sağlayıp, ihaleleri aldıkları belirtildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü savcılık ifadesinin ardından 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan L.A. ve C.A.'nın Ödemiş Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

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